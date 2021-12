Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die von Bundeskanzler Olaf Scholz der Nato zugesicherten Anstrengungen für eine weitere Steigerung des Wehretats begrüßt. "Ich freue mich über die Ankündigung des Bundeskanzlers, die Steigerung des Verteidigungsetats im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten fortzusetzen", erklärte Lambrecht am Samstag in Berlin. "Die Menschen in der Bundeswehr haben es verdient, dass sie die optimale Ausrüstung für ihre Aufgaben bekommen. Eine gute finanzielle Ausstattung der Streitkräfte ist dafür unerlässlich" (im Bild ein Leopard 2-Panzer). Scholz hatte seinem Antrittsbesuch in der Brüsseler Nato-Zentrale starke deutsche Streitkräfte zugesichert. Der Verteidigungsetat Deutschlands sei bereits in seiner Zeit als Finanzminister in einer Weise gestiegen, wie das "viele, viele Jahre" nicht der Fall gewesen sei. Zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato bekannte sich Scholz jedoch nicht ausdrücklich.