Der Staat muss bei zu langen Gerichtsverfahren zum Umgangsrecht eines Elternteils mit seinen kleinen Kindern höhere Entschädigungszahlungen als üblich leisten. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Im Streitfall hatte sich die Klägerin von ihrem Partner getrennt. Die Kinder kamen schließlich zum Vater. Ein Jahr später beantragte die Mutter ihr Umgangs- und Sorgerecht für die damals vier und knapp zwei Jahre alten Kinder. Doch erst nach mehr als fünf Jahren wurde ein monatlicher Umgang geregelt. Die Mutter verlangte eine Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer. Das Oberlandesgericht Koblenz gestand ihr die gesetzliche Entschädigung von 3 700 Euro zu. Das ist zu wenig, befand der BGH. Das Umgangsrecht der Klägerin sei "durch Zeitablauf praktisch entwertet" worden. Als Maßstab verwies der BGH auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der in ähnlichen Fällen Entschädigungen von bis zu 15 000 Euro vorsah.