Im Prozess um die islamistischen Anschläge 2016 in Brüssel mit Dutzenden Toten und mehreren Hundert Verletzten sind mehrere Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das verkündete ein Geschworenengericht in der belgischen Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet. Die Urteile gegen sechs Angeklagte ergingen demnach wegen Mordes und versuchten Mordes. Es seien Haftstrafen zwischen 20 Jahren und lebenslänglich verhängt worden.

Bei den Terroranschlägen am 22. März 2016 auf den Flughafen Zaventem und eine Metrostation in der belgischen Hauptstadt starben 32 Menschen, 340 wurden verletzt.

Im Juli hatte eine Jury mehrere Angeklagte schuldig gesprochen. Die Geschworenenjury entschied Belga zufolge auch, die Angeklagten für vier weitere Todesopfer zur Rechenschaft zu ziehen, die nach den Anschlägen gestorben waren - etwa nach langer Krankheit oder durch Suizid.

Das öffentliche Interesse an dem Verfahren mit mehr als 900 Nebenklägerinnen und -klägern war riesig. Deshalb wurde der Prozess in umgebauten Räumlichkeiten des früheren Nato-Hauptquartiers im Nordosten Brüssels geführt.

Vor den Anschlägen in Brüssel hatten Extremisten bei einer Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in Paris und Brüssel wurden wohl von derselben Terrorzelle eingefädelt, daher standen von den in Paris Verurteilten auch sechs in Brüssel vor Gericht - unter anderem der Hauptangeklagte im Pariser Prozess, Salah Abdeslam.