Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine vorübergehende Schließung des Parlaments von Mitte September bis Mitte Oktober beantragt. Das gab der Premier am Mittwoch in London bekannt. Gegner eines No-Deal-Brexits haben damit kaum eine Chance, einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen am 31. Oktober noch per Gesetz zu stoppen.

Es hatte in letzter Zeit schon Gerüchte gegeben, dass er das Manöver, das als prorogation (Vertagung) bezeichnet wird, erwäge. Am Mittwoch hatte zuerst BBC von dem Plan berichtet, dem zufolge das Parlament erst am 14. Oktober wieder zusammentreten soll, wenn die Königin formell das Programm von Johnsons Regierung vorstellen soll. In einem Interview mit BBC erklärte Johnson: "Wir werden nicht warten bis zum 31. Oktober, um mit unseren Plänen weiterzumachen, dieses Land voranzubringen." Johnson zufolge sollte die Queen die Arbeit des Parlaments nach der normalen Sommerpause länger aussetzen.

Die Queen muss der prorogation zustimmen. Doch das gilt als Formalie. Der Schritt ist höchst umstritten und dürfte auf heftigen Widerstand treffen. In Schottland läuft bereits ein Gerichtsverfahren, mit dem die Parlamentsschließung verhindert werden soll.

Auf die Frage, ob seine Strategie nicht undemokratisch sei, antwortete Johnson ausweichend und verwies auf die "sehr aufregende Agenda " seiner Regierung für Großbritannien. Es sei "völlig unwahr", dass die Pause des Parlaments dazu dienen sollte, sein Ziel durchzusetzen. Es sei noch ausreichend Zeit für die Abgeordneten, den Brexit zu diskutieren. "Wir brauchen eine neue Gesetzgebung", so Johnson. "Wir müssen neue und wichtige Gesetzesvorlagen einbringen, und deshalb wird es eine Rede der Königin geben."

Mit seinem Schritt kommt Johnson angekündigten Plänen der Oppositionsparteien zuvor. Sie hatten einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Sie hofften dabei auch auf Unterstützung von Konservativen, die ebenfalls gegen einen EU-Austritt des Landes ohne Deal sind. Für ein solches Gesetz bleibt bei einer Parlamentsunterbrechung aber vor dem 31. Oktober wohl nicht genügend Zeit. Johnson besteht darauf, an dem vorgesehenen Austrittsdatum festzuhalten - mit oder ohne Abkommen.

Unter #BlocktheCoup wird seit Tagen auf Twitter gegen eine mögliche prorogation protestiert. Bereits nach dem Bericht der BBC kam sofort heftige Kritik an Johnson auf. Labour-Vizechef Tom Watson twitterte, es handele sich um einen "skandalösen Affront gegen unsere Demokratie". Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper schrieb: "Boris Johnson versucht, die Königin auszunutzen, um Macht in seinen eigenen Händen zu konzentrieren." Schottlands Erste Ministerin Nicola Sturgeon forderte, dass die Abgeordneten sich gegen den Premierminister vereinigten.

Parlamentssprecher John Bercow bezeichnete den Schritt als "rechtsstaatlichen Frevel". Auch aus den eigenen Reihen formierte sich Widerstand. Der Remainer und Tory-Hinterbänkler Dominic Grieve sprach von einer "unerhörten Handlung", die zu einem Misstrauensvotum gegen Johnson führen könne und an der die Regierung zerbrechen werde. Rückendeckung kam etwa von Tory-Chairman James Cleverly: "Das ist, was alle Regierungen machen", schrieb er auf Twitter.

Der Kurs des britischen Pfundes rutschte nach ersten Meldungen über die mögliche prorogation ab.