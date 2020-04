Brennende Bäume, verkohlte Landstriche: Die Bilder aus dem Amazonasgebiet vom vergangenen Jahr lassen sich leicht in Erinnerung rufen. Unter dem ultrarechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro erreichten die Brandrodungen im größten Regenwald der Erde 2019 einen Höhepunkt. Auch wenn das Problem durch das Coronavirus aus dem Blick geraten ist, geändert hat sich daran nichts. Mitte April legte das Brasilianische Institut für Weltraumstudien (INPE) seine neuesten Ergebnisse vor, es überwacht den Zustand des Regenwaldes mithilfe von Satellitenaufnahmen. Demnach wird auch in diesem Jahr so viel abgeholzt wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor einigen Jahren. 796,08 Quadratkilometer waren es in den ersten drei Monaten 2020, das entspricht in etwa der Fläche der Stadt Hamburg und einem Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Von Mai an dürften die Brandrodungen noch deutlich zunehmen, dann beginnt die Hochsaison der Holzfäller. Durch das Coronavirus haben sie sich bisher nicht abhalten lassen. Als Bedrohung erweist sich die Pandemie hingegen vor allem für die indigenen Völker, die im Amazonasgebiet leben und versuchen, ihre Heimat so gut es geht zu schützen. Covid-19 ist auch bei ihnen angekommen, mindestens 23 Indigene sind erkrankt, vier inzwischen gestorben. Einige Stämme versuchen nun, sich so gut wie möglich in die Wälder zurückzuziehen und abzuschotten. Den Holzfällern spielt das eher in die Hände. Bolsonaros Unterstützung können sie weiterhin sicher sein. Im Februar legte der Präsident ein Gesetz vor, das die Ausbeutung der indigenen Gebiete ausweiten soll. Das Parlament hat es noch nicht gebilligt, wegen Corona ist es gerade anderweitig beschäftigt.