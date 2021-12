Der britische Premier steht in der Kritik wie nie zuvor.

Boris Johnsons Rückhalt in der Bevölkerung und auch der eigenen Partei wird weniger. Eine historische Wahlniederlage seiner Partei in einer Tory-Bastion bringt ihn weiter in Bedrängnis. Ist sein Brexit-Bonus im eigenen Lager bereits aufgebraucht?