Es ist der zweite Verhandlungstag für den AfD-Politiker. Verantworten muss er sich wegen seiner Aussage in einer Rede im Mai 2021 in Merseburg in Sachsen-Anhalt (Saalekreis). Dabei soll er gesagt haben: "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland".

Der Anklagevorwurf lautet: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Bei dem Ausspruch "alles für Deutschland" handelt es sich um eine verbotene Parole der Sturmabteilung (SA) der NSDAP, die Höcke als solche gekannt haben soll. Das Vergehen ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bewehrt. Dass der ehemalige Geschichtslehrer wusste, was er tat - davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Eine Verurteilung Höckes hängt aber davon ab, ob es der Staatsanwaltschaft auch gelingen wird, dem Politiker nachzuweisen, dass er die Aussage wissentlich und willentlich - also mit Vorsatz - geäußert hatte.

"Dieser Ausspruch ist mir nie als SA-Ausspruch untergekommen"

Im Gerichtssaal bestritt Höcke, die Parole bewusst genutzt zu haben. Er habe sich mit seinen Worten besonders auf den Titel "Alles für unsere Heimat" des damaligen Wahlprogramms der AfD Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl 2021 bezogen, sagte er. Der AfD-Politiker beende seine Reden meistens mit einem Dreiklang, der eine Steigerung beinhalte. Daher habe er die Formel "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland" verwendet. Den Vorwurf der Anklage, er habe gewusst, dass es sich beim letzten Teil der Rede um eine verbotene Losung der SA handele, wies er zurück. Auch als Historiker und früherer Geschichtslehrer sei ihm diese Parole nicht bekannt gewesen. Er stellte drei Schulbücher für den Geschichtsunterricht vor, in denen kein Hinweis auf diesen SA-Slogan zu finden sei. "Dieser Ausspruch ist mir nie als SA-Ausspruch untergekommen", betonte Höcke mehrfach. Im Geschichtsstudium habe er sich nicht mit dem Nationalsozialismus befasst.

Noch vor Beginn des Prozesses hatte sich Höcke im Fernsehen zu den Vorwürfen geäußert - und seine Wortwahl in einem TV-Duell gegen den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt verteidigt. Er habe die Parole in einer freien Wahlkampfrede genutzt und letztlich den Slogan "America First" von Donald Trump frei interpretierend ins Deutsche übertragen, sagte er eine Woche vor Prozessbeginn beim Sender Welt.

Bei den Landtagswahlen in Thüringen will Höcke am 1. September als Spitzenkandidat seiner Partei ins Rennen gehen. Die AfD wird in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Am ersten Verhandlungstag hatte sich der Verlauf der Verhandlung enorm verzögert - auch, weil Höckes Anwälte mehrere Anträge und Beschwerden eingereicht hatten. Für die Verhandlung unter Vorsitz von Richter Jan Stengel sind zunächst vier Termine angesetzt. Ein Urteil könnte nach Angaben des Landgerichtes am 14. Mai verkündet werden.