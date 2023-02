Mehrere Medien berichten, dass der Abstand zwischen den Parteien im endgültigen Wahlergebnis in Berlin noch weiter zusammengeschrumpft ist. Eigentlich sollen die Zahlen erst am Montag veröffentlicht werden.

Offenbar ist der Abstand zwischen der SPD und den Grünen bei der nachgeholten Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin nur minimal. Wie aus dem endgültigen Wahlergebnis hervorgeht, das an Medien durchgesickert ist, liegt die SPD von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey nur 53 Stimmen vor den Grünen. Der RBB berichtet, dass ihm die Zahlen vorliegen, auch die Bild hatte von dem denkbar knappen Wahlausgang geschrieben.

So wäre der Abstand zwischen SPD und Grünen also noch geringer als ohnehin schon - am Wahltag hieß es, die SPD sei 105 Stimmen vor den Grünen gelandet. Kurz nach der Wahl wurden dann noch Hunderte Briefwahlzettel gefunden, die nicht mitgezählt worden waren.

Am Montag will der Landeswahlleiter das offizielle Ergebnis der Wiederholungswahl verkünden, die vor zwei Wochen stattfand. Die Wahl musste wiederholt werden, weil es bei der ursprünglichen schwere Pannen gegeben hatte.

Laut dem vorläufigen Ergebnis hat die CDU die Wiederholungswahl mit 28,2 Prozent klar gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Linke kam bei der Wahl auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1 Prozent. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament.

Unklar ist, wie die künftige Regierung in der Hauptstadt aussehen soll. Trotz der Niederlage gegen die CDU und des minimalen Vorsprungs möchte Franziska Giffey weiterregieren. Doch auch eine Koalition zwischen der CDU und den Grünen scheint möglich, auch wenn die Grünen bereits signalisiert hatten, in der rot-grün-roten Landesregierung weitermachen zu wollen.