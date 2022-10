Von Jan Heidtmann, Berlin

Wenn es so läuft, wie vermutet, dann hat die verkorkste Wahl in Berlin nicht nur den Ruf der Stadt nachhaltig ramponiert und das Vertrauen in die Demokratie beschädigt. Dann wird sie womöglich auch noch die Weihnachtsruhe stören. "Kein Berliner hat Lust, sich an Weihnachten mit Wahlkampf zu beschäftigen", meint Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU. "Wir sollten eine politische Verständigung darüber finden, den Weihnachtsfrieden zu schützen."