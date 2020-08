Nach der Präsidentenwahl in Belarus hat die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja (belaruss.: Swjatlana Zichanouskaja) das Land verlassen und hält sich im Nachbarland Litauen auf. Die 37-Jährige sei nun in Sicherheit, teilte der litauische Außenminister Linas Linkevičius am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Minister hatte sich am Montagabend angesichts der Gewalt in Belarus besorgt gezeigt um die Sicherheit der zweifachen Mutter. Tichanowskaja hatte am Vortag noch bei einer Pressekonferenz gesagt, dass sie im Land bleiben werde und weiter kämpfen wolle.

In einem Video erklärte Tichanowskaja am Dienstagmorgen ihre Entscheidung, Belarus zu verlassen, mit der Sorge um ihre Kinder, die sie schon außer Landes hatte bringen lassen. "Ich musste weggehen... Kinder sind das wichtigste in unserem Leben." Sie wünsche, dass niemand vor eine ähnliche Entscheidung gestellt werde, sagte die beunruhigt wirkende Politikerin in der Aufzeichnung, die auf Twitter kursierte.

Tichanowskaja beansprucht den Sieg bei der Präsidentenwahl vom Sonntag für sich. Sie hatte sich stark bedroht gefühlt von den Sicherheitskräften um den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko. Ihr Mann Sergej Tichanowski (beloruss.: Sjarhej Zichanouski), ein regierungskritischer Blogger, sitzt in Haft. Tichanowskaja war an seiner Stelle bei der Wahl angetreten und hatte als einzige Oppositionelle eine Zulassung als Kandidatin erhalten.

Der 65-Jährige Lukaschenko hat mit dem Einsatz der Armee gedroht, um seine Macht auch nach 26 Jahren für eine sechste Amtszeit zu verteidigen. Bei Demonstrationen gegen das umstrittene Wahlergebnis gab es am Montagabend neue Ausschreitungen. Tausende Menschen strömten ins Zentrum von Minsk. Dort und in anderen Städten soll es zu schweren Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen sein, wie Berichte in den sozialen Medien zeigen. In der Hauptstadt Minsk kam ein Demonstrant ums Leben. In der Hand des Mannes sei ein Sprengsatz explodiert, den er auf Spezialeinheiten der Polizei habe werfen wollen, teilten die Behörden mit.

Im Internet kursierten Berichte, wonach die Polizei Blendgranaten abfeuerte, um die Menschen auseinanderzutreiben. In Minsk hätten Demonstranten Barrikaden errichtet. Die Polizei soll auch Gummigeschosse eingesetzt haben. Es gab mehrere Verletzte. Augenzeugen berichteten von blutüberströmten Menschen. Immer wieder waren auf Videos beim Nachrichtenkanal Telegram Schreie zu hören, wenn Demonstranten sich gegen ihre Festnahme wehrten. Polizisten prügelten auf Menschen ein, die am Boden lagen.

Aufrufe zu Protesten gegen Wahlfälschung gab es auch in anderen Städten des Landes. Laut Berichten haben Polizisten zentrale Plätze mit Schutzgittern abgesperrt. In Brest an der Grenze zu EU-Mitglied Polen sollen Demonstranten Einsatzkräfte mit Flaschen und Feuerwerkskörpern attackiert haben.

Zuvor hatte die Wahlleitung der früheren Sowjetrepublik Lukaschenko mit 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. Tichanowskaja kam demnach auf nur zehn Prozent. Sie erkennt das Ergebnis nicht an und verlangt eine Neuauszählung der Stimmen.

Weißes Haus äußert sich "tief besorgt"

Lukaschenko, der bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht ist, regiert das Land zwischen Polen und Russland mit harter Hand. Bereits in der Nacht zum Montag waren landesweit Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Es kam zu blutigen Zusammenstößen mit mehr als 3000 Festnahmen und vielen Verletzten.

Neben Vertretern der EU mahnt auch Washington Lukaschenko, auf Gewalt gegen die Demonstranten zu verzichten. "Wir fordern die Regierung von Belarus auf, das Recht auf friedliche Versammlung zu respektieren und keine Gewalt anzuwenden", sagte eine Sprecherin von US-Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus sei "tief besorgt" über die Ereignisse.