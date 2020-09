Die 72-Jährige soll bereits in Berlin gelandet sein. Die wohl prominenteste belarussische Oppositionelle ist eine scharfe Kritikerin von Staatschef Lukaschenko.

Die politisch engagierte Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat ihre Heimat Belarus verlassen und ist nach Deutschland gereist, wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend melden. Die 72-Jährige sei bereits mit dem Flugeug in Berlin eingetroffen, so die dpa, sie sorge sich um ihre Sicherheit.

Reuters zufolge erklärte jedoch einer ihrer Mitarbeiter, Grund der Reise sei eine medizinische Behandlung sowie ein Arbeitsaufenthalt. Es gebe keine politischen Motive für die Deutschland-Visite. Alexijewitsch plane, in ihrer Heimat zurückzukehren.

Die Situation in Belarus hat sich seit der Wahl Anfang August zugespitzt. Nach dem offiziellen Ergebnis soll der 66-jährige Staatschef der Ex-Sowjetrepublik Alexander Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden sein. Die Opposition wirft ihm jedoch Wahlfälschung vor und sieht Swetlana Tichanowskaja als Siegerin der Abstimmung an, seit Wochen gehen Hunderttausende gegen Lukaschenko auf die Straße.

Swetlana Alexijewitsch ist die wohl prominenteste Kritikerin des belarussischen Machthabers. Sie sitzt im Präsidium des Koordinierungsrates, mit dem die Opposition eine friedliche Machtübergabe verhandeln und neue Wahlen vorbereiten will. Lukaschenko betrachtet den Rat als Versuch der Opposition, die Macht zu ergreifen. Seine Generalstaatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Rat eingeleitet, offiziell ist Alexijewitsch nun als Zeugin vorgeladen.

Alexijewitsch beklagte zuletzt öffentlich, dass ihr Präsidiumskollege Maxim Snak festgenommen wurde. Zuvor waren die Oppositionelle Maria Kolesnikowa und andere verhaftet worden. Zwei Präsidiumsmitglieder hatten das Land auf Druck der Behörden verlassen.

Nach dpa-Informationen entschied sich Alexijewitsch dafür, das Land freiwillig zu verlassen. Zuvor hatten sich westliche Diplomaten für ihren Schutz eingesetzt, sie richteten auch einen Wachdienst ein, nachdem die Schriftstellerin sich in ihrer Wohnung in Minsk von den belarussischen Behörden bedroht gefühlt hatte. Alexijewitsch hatte viele Angebote aus dem Ausland erhalten, sich in Sicherheit zu bringen. Auch Friedenspreisträger aus aller Welt hatten sich mit der Autorin solidarisiert und ihren Mut gewürdigt.

Im Gespräch mit der SZ hatte Alexijewitsch die Protestierenden zu Gewaltlosigkeit und Lukaschenko zum Rücktritt aufgefordert. Er müsse gehen, bevor er sein Land in den "Abgrund eines Bürgerkriegs" stürze.