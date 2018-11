16. November 2018, 18:42 Uhr Bangladesch Angst vor der Heimkehr

Die Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen nach Myanmar ist vorläufig gescheitert: es erschienen keine Freiwilligen.

Von Arne Perras , Singapur

Alles ist hergerichtet. Flüchtlingshelfer haben ein Transitlager gebaut an der Grenze zwischen Bangladesch und Myanmar, im "Camp Number 22" gibt es Unterkünfte und Essen, der Transport mit Bussen ist ebenfalls geregelt. "Wir sind absolut bereit für die Repatriierung, wie geplant", sagt Abul Kalam, Chef der Flüchtlingsbehörde von Bangladesch. Der Mann klingt eifrig und ist in einem Video der Dhaka Tribune sichtlich bemüht, allen zu vermitteln: Bangladesch hat seine Hausaufgaben gemacht. Diese Woche sollte die Rückführung geflohener Rohingyas in ihre Heimat in Myanmar beginnen. "Meine Leute sind im Camp 22, um jeden, der freiwillig zurückkehren will, zu empfangen," sagte Kalam also am Donnerstag. "Wenn wir irgendeinen finden, der zu gehen gewillt ist, dann werden wir ihn zum Grenzposten führen", versicherte der hohe Beamte lokalen Reportern. Auch Kollegen vom Außenministerium waren gekommen, ein ganzer Tross von VIPs, um willige Flüchtlinge zur Grenze zu eskortieren.

Doch kein einziger Rohingya kam. Lager 22 bleibt vorerst ein Geistercamp, seine Leere ist symptomatisch für die verfahrene Lage in der größten Flüchtlingskrise, die das südliche Asien seit Ende des Vietnamkrieges erlebt. Der Plan, mit der Rückführung von bis zu 700 000 muslimischen Rohingyas in das überwiegend von Buddhisten bewohnte Myanmar zu beginnen, wurde denn auch Ende der Woche von der Regierung in Dhaka abrupt wieder abgeblasen.

Videoclips der Dhaka Tribune zeigen protestierende Menschen in den überfüllten Flüchtlingslagern, viele rufen: "Wir wollen Gerechtigkeit". Eine Frau mit buntem Kopftuch weint und klagt mit schriller Stimme, sie gehe nicht zurück, "lieber sollen sie mich hier ermorden". Angst und Unruhe machen sich breit, viele sind traumatisiert von Verfolgung und Gewalt auf der anderen Seite der Grenze.

Eine Liste von 2260 Namen war erstellt worden, diese Rohingyas sollten den Anfang machen, nachdem Myanmar signalisierte, man sei auf der anderen Seite bereit, die ersten Rückkehrer aufzunehmen. Beide Staaten hatten eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, um die Details zu klären und den Transfer zu organisieren. Doch die Weigerung der Geflüchteten, den Weg zurück über die Grenze zu nehmen, zeigt, wie weit man noch von einer Lösung der Krise entfernt ist.

Gezwungen werden soll angeblich niemand, versichert die Regierung in Dhaka. "Ich haben vor der ganzen Welt erklärt, dass wir dem Prinzip der Nicht-Unterdrückung und freiwilligen Rückkehr verpflichtet sind," sagt Kalam. Dennoch ist die Angst der Flüchtlinge gewaltig, von denen, die auf der Liste standen, sind viele erst einmal verschwunden und versuchen, sich zu verstecken.

Das Scheitern des Vorhabens kommt nicht überraschend. Experten warnen, dass Flüchtlinge gewaltigen Risiken ausgesetzt sind, wenn sie nun zurückkehrten. Der Chef der UN-Untersuchungsmission, Marzuki Darusman, warnte in einem Briefing an den UN-Sicherheitsrat in New York: "Die Bedingungen für eine sichere, würdevolle und haltbare Rückkehr der Rohingya in Bangladesch sind nicht gegeben." Sie zurückzuschicken, würde weitere Massentötungen zur Folge haben, erklärte der indonesische Jurist, Rohingyas würden dort als Untermenschen behandelt. Zwar versicherte die Regierung von Myanmar, sie wolle Geflohene zurücknehmen. Doch am Kurs des vom Militär dominierten Staates hat sich kaum etwas geändert. Von der Weltgemeinschaft angemahnte Reformen, die darauf zielen, den Rohingyas Staatsbürgerrechte zu gewähren, sind nicht in Sicht.

Bei der Verfolgung der Minderheit spielen Hassbotschaften eine große Rolle, die schon seit Jahren über soziale Medien verbreitet werden. Besonders populär in Myanmar ist Facebook. Der Konzern ist wegen der kursierenden Hetze in Myanmar scharf kritisiert worden und hat daraufhin eine Studie in Auftrag gegeben, die wenig überraschend zu dem Schluss kommt: Facebook hat vor 2018 nicht genug getan, um zu verhindern, dass die Plattform für Gewaltaufrufe verwendet wird.

Der Konzern versichert, er habe seither stark investiert, um Missbrauch abzuwenden, Hetze zu identifizieren und zu löschen. Im dritten Quartal 2018 sei Facebook gegen 64 000 Hassbotschaften im Land vorgegangen. Der Konzern nennt es außerdem ein starkes Zeichen seiner Entschlossenheit, dass er im August dieses Jahres 20 Konten sperren ließ, die dem Militär zugeordnet werden. Kritiker merken allerdings an, dass Facebook diesen Schritt erst zehn Monate nach der Massenvertreibung der Rohingyas unternommen hat.