5. November 2018, 18:42 Uhr Bahrain Schlag gegen die Opposition

Scheich Ali Salman - hier bei einer Wahlkampagne 2014 - soll mit dem Nachbaremirat Katar gemeinsame Sache gemacht haben. So jedenfalls sieht es die Justiz in Bahrain.

Kurz vor der Parlamentswahl ist Schiitenführer Scheich Ali Salman in Bahrain zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Von Dunja Ramadan

Dort, wo einst eine weiße Perle auf Stelzen in den Himmel ragte, ist heute nur noch ein schmuckloser Kreisverkehr. Das Monument ist abmontiert. Der Perlenplatz in der bahrainischen Hauptstadt Manama war - ähnlich wie der Tahrir-Platz in der ägyptischen Hauptstadt Kairo - einer der Schauplätze des sogenannten Arabischen Frühlings. Dort campierten im Frühjahr 2011 Zehntausende Bahrainer, sie forderten demokratische Reformen in der autoritär regierten Golfmonarchie. Doch es dauerte nicht lange, bis die Regierung die Proteste - gemeinsam mit saudi-arabischen und emiratischen Truppen - gewaltsam beendete. Saudi-Arabien und Bahrain beschuldigten das schiitische Regime in Iran, hinter den Unruhen zu stecken.

Das Königshaus in Bahrain weiß offenbar, welche Signalwirkung von Orten, aber auch von Persönlichkeiten ausgehen kann. Einer der führenden Köpfe hinter den Protesten war der schiitische Oppositionsführer Scheich Ali Salman, der nun - kurz vor der Parlamentswahl Ende November - von einem Berufungsgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Salman wird vorgeworfen, Kontakte mit dem Nachbaremirat Katar geknüpft zu haben, um gegen die Regierung in Bahrain vorzugehen.

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten vor eineinhalb Jahren ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Handelsblockade verhängt. Sie werfen dem Emirat unter anderem Terrorunterstützung und eine zu große Nähe zu Iran vor.

Neben Salman wurden zwei weitere Oppositionelle, Sheikh Hassan Sultan und Ali al-Aswad, die im Exil leben, verurteilt. Ein Anwalt der drei Angeklagten kündigte an, Berufung einlegen zu wollen. In dem Spionageprozess hatte sich die Anklage auf ein 2011 abgehörtes Telefonat zwischen Salman und dem damaligen katarischen Regierungschef, Scheich Hamad bin Jassem al-Thani, gestützt. Al-Wifaq bezeichnet die Beweise als "gefälscht", die Gerichtsverhandlung habe "komödiantische Ausmaße" angenommen. Auch Amnesty International nannte das Urteil einen "Hohn auf die Gerechtigkeit". In den vergangenen Jahren wurden im Zuge von Anti-Terrorgesetzen zahlreiche Menschenrechtsaktivisten und Oppositionelle in Bahrain inhaftiert.

Der 53-jährige Chef der schiitischen al-Wifaq-Bewegung (Die Einheit), einst die wichtigste Oppositionsgruppe im Land, sitzt seit Ende 2014 wegen Aufwiegelung in Haft. Seit 2016 ist seine Partei verboten, viele Vertreter leben in London, wo einst auch Salman im Exil lebte. Der als moderat geltende Salman verglich seine Flucht damals mit der von Nelson Mandela, der 1962 Südafrika vorübergehend verließ, um im Ausland politische Unterstützung zu suchen. In London wirkte Salman am "Bahrain Freedom Movement" mit und kehrte 2001 nach Manama zurück, um sich für die Versöhnung zwischen Sunniten und Schiiten einzusetzen, wie er in seinen Reden stets betonte. Seine Anhänger nennen ihn "Mann des Friedens". Die Behörden werfen ihm vor, "Terrorismus zu fördern".

Salman, der im iranischen Ghom Theologie studiert hatte, sprach sich stets gegen einen religiösen Staat aus, er wolle lediglich mehr Kompetenzen für das Parlament, sagte er. Bei der Wahl von 2010 gewann al-Wifaq 18 der vierzig Mandate. Allerdings hat das Parlament kaum Kompetenzen. Auch die angestoßenen Reformen von König Hamad bin Issa al-Chalifa reichten der Opposition nicht aus. Vor allem unter jungen Schiiten blieb der Frust groß, sie beklagten Nachteile auf dem Arbeitsmarkt und forderten mehr Mitspracherechte. Zahlenmäßig sind Schiiten in Bahrain in der Mehrheit, allerdings werden sie von der sunnitischen Herrscherfamilie Al-Khalifa regiert.

Der sogenannte Bandargate-Skandal, der 2006 von einem Berater des Kabinetts, Salah al-Bandar, ausgelöst wurde, steht sinnbildlich für die systematische Diskriminierung der Schiiten in Bahrain. Der über 200 Seiten umfassende Bericht, den Bandar leakte, enthüllt eine gezielte Segregationspolitik. So sollen führende Minister unter anderem daran gearbeitet haben, die konfessionellen Verhältnisse durch Einbürgerungen von Sunniten zu verändern. Auch das Nachbarland Saudi-Arabien ist für sein harsches Vorgehen gegen Schiiten, die dort allerdings in der Minderheit sind, bekannt. Einigen von ihnen droht sogar die Todesstrafe.

An der Parlamentswahl am 24. November dürfen nun weder die schiitische al-Wifaq noch die linksliberale Partei Waad teilnehmen. Der Vizegeneralsekretär der Oppositionellen, Hussein al-Daihi, hatte bereits Anfang Oktober in London dazu aufgerufen die Wahl zu boykottieren. Die Opposition wirft dem Königshaus in Manama vor, Schritte in Richtung Demokratie zu verhindern, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken und der Korruption Vorschub zu leisten.