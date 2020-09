Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll geht in die nächste Phase. Diesen Montag will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitteilen, welche Gebiete in Deutschland aus ihrer Sicht aufgrund geologischer Bedingungen aus dem Verfahren ausscheiden und welche zunächst weiter untersucht werden sollten. "Wenn die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihren Arbeitsstand veröffentlicht, wird es erstmals um inhaltliche Fragen gehen und nicht mehr nur um das Suchverfahren selbst", hieß es aus dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base). Das Base ist die für das Suchverfahren zuständige Aufsichtsbehörde.

Kritierien für einen Ausschluss von Regionen sind etwa Erdbeben-Aktivität, Vulkanismus, Wasserzuflüsse oder frühere bergbauliche Tätigkeiten. Im weiteren Verlauf des Suchverfahrens werden geowissenschaftliche Abwägungskriterien angewandt, um besonders günstige Teilgebiete gegenüber weniger günstigen Teilgebieten bewerten zu können. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie lange der Salzstock Gorleben im Verfahren bleibt. Kritiker halten den Standort für geologisch ungeeignet und "politisch verbrannt".

Der Zwischenbericht stelle noch keine Festlegung dar, betonte eine Base-Sprecherin. Welche Gebiete konkret untersucht würden, stehe erst mit der späteren Entscheidung des Bundestages fest - nach Abschluss weiterer Untersuchungen und der Beteiligung der Öffentlichkeit. Das Base hat "alle Interessierten" zur sogenannten Fachkonferenz Teilgebiete eingeladen. Dabei soll der Zwischenbericht diskutiert und erörtert werden. Die vor allem als digitale Veranstaltung geplante Konferenz soll am 17. und 18. Oktober in Kassel auftakten. Die drei weiteren gesetzlich festgelegten Beratungstermine beginnen im Februar und enden im Juni 2021. Die BGE müsse die Hinweise und Rückmeldungen der Konferenzteilnehmer bei ihrer weiteren Arbeit berücksichtigen, hieß es aus dem Base.

Die Anti-Atom-Organisation "Ausgestrahlt" bemängelt, bei der Konferenz in Kassel komme nur die BGE zu Wort, "aber keine kritischen Fachleute". Betroffene könnten lediglich Fragen stellen. Für die Menschen in den für die weitere Suche ausgewählten Teilgebieten sei die Zeit zwischen Zwischenbericht und Konferenz viel zu kurz, um sich in die komplexe Materie einzuarbeiten.