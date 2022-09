Atommüll:Schweiz will Endlager an deutscher Grenze bauen

Schweiz will Endlager an deutscher Grenze bauen

Dass das Schweizer Atommüll-Endlager an der deutschen Grenze stehen soll, ist schon länger klar. Jetzt wird bekannt, wo genau gebaut werden soll: in der Region Nördlich Längen, wenige Kilometer südlich der deutschen Gemeinde Hohentengen. Das teilte die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) am Samstag mit.

Die Wogen in Deutschland kochen deswegen schon seit Jahren hoch, denn auch die anderen beiden Orte in der engeren Wahl wären in der Nähe der deutschen Grenze gewesen. "Die Schweiz beschließt, ihren radioaktiven Müll in der Schweiz zu belassen und setzt ihn uns Nachbarn fast vor die Füße", erzürnte sich eine Gemeinderätin 2016 in einer Sitzung in Hohentengen.

Dass die Schweiz ihren Müll nicht weit weg von den Grenzen vergräbt, hat jedoch weniger politische als geologische Gründe. Zum einen muss die Erdbebenwahrscheinlichkeit so gering wie möglich sein, zum anderen muss der Stein im Untergrund bestimmte Eigenschaften haben. In der Schweiz eignet sich nur der Opalinuston zur Einlagerung. Diese Voraussetzungen gibt es nur im Grenzgebiet.

"Es ist auch in unserem Interesse, dass die Schweizer Abfälle sicher gelagert werden", sagt Martin Steinebrunner von der Deutschen Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST) beim Regionalverband Hochrhein-Bodensee. "Wenn der sicherste Ort ein paar Kilometer weg von der Grenze ist, nehmen wir das hin. Wir haben auch die Schweizer Kernkraftwerke in Grenznähe. Es ist ein Zugewinn an Sicherheit, wenn alles eingelagert ist."

Die radioaktiven Abfälle aus den seit 1969 betriebenen Atomkraftwerken sowie aus Bereichen wie Medizin, Industrie und Forschung umfassen 9 300 Kubikmeter. Dazu kommen etwa 72 000 Kubikmeter schwach-​ und mittelradioaktive Abfälle. Die vier noch laufenden Atomkraftwerken dürfen betrieben werden, so lange ihre Sicherheit gewährleistet ist. Das kann bis in die 2040er Jahre gehen. Das Material wird in Uranoxid oder Glas eingebettet sowie in dickwandige Behälter aus Stahl oder in Zement verfestigt in Fässer gepackt. Die Lagerstollen werden mit Betonit oder Zementmörtel aufgefüllt. Die Stollen liegen hunderte Meter tief. "Die benötigte Einschlusszeit beträgt bei hochaktiven Abfällen etwa 200 000 Jahre und bei schwach-​ und mittelaktiven Abfällen rund 30 000 Jahre", so die Nagra.

Die Nagra will bis 2024 ein Baugesuch einreichen. Danach entscheidet die Regierung über die Bewilligung, das Parlament muss den Beschluss genehmigen. Darüber kann in der Schweiz aber eine Volksabstimmung durchgesetzt werden. Die würde voraussichtlich nicht vor 2031 stattfinden. Wird der Beschluss nicht abgelehnt, beginnt dann der Bau. Die mehrjährige Einlagerung begänne etwa 2050. Das Lager würde dann über einige Jahrzehnte beobachtet. Etwa 2125 soll es endgültig versiegelt und die Bauten an der Oberfläche abgebaut werden.

Finnland beginnt bald mit der Endlagerung, Deutschland sucht noch einen Standort

In Deutschland ist die Endlagersuche noch nicht abgeschlossen, noch sind 54 Prozent der Fläche als mögliche Standorte ausgewiesen, betroffen fast alle Bundesländer. Die Entscheidung soll 2031 fallen, und das Lager soll auch etwa 2050 den Betrieb aufnehmen.

Am weitesten in Europa ist Finnland, wo schon Mitte der 2020er Jahre mit der Einlagerung in einem Endlager für Atommüll unter der Insel Olkiluoto im Südwesten Finnlands begonnen werden soll.