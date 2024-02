Mehr als 280 Nachkommen deutscher Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime haben unter der Überschrift "Aus der Geschichte lernen, die Demokratie stärken!" zum Schutz der Demokratie aufgerufen. "In vielen Ländern gewinnen Populisten und Feinde der Demokratie an Zustimmung", heißt es in dem Appell, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. "Sie schüren Ängste: vor sozialem Abstieg, vor Fremden, vor allem Neuen. Sie schüren Misstrauen und Hass: auf die Medien, auf die Regierung, auf 'Eliten', auf Minderheiten, auf alle, die ,anders' sind." In Krisenzeiten seien Menschen für solche Botschaften besonders empfänglich. Dem gelte es jedoch entschieden entgegenzutreten.