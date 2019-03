30. März 2019, 10:10 Uhr Terrorverdacht in Deutschland Zehn mutmaßliche Islamisten festgenommen

Bei Durchsuchungen in Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach und Ulm sind insgesamt 10 Terrorverdächtige festgenommen worden.

Angaben der Generalstaatsanwaltschaft zufolge soll es um die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat gehen.

Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei den Personen um eine Splittergruppe der Terrormiliz "Islamischer Staat" handelt.

Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zehn mutmaßliche Islamisten wegen Terrorverdachts festgenommen. Ermittelt werde wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Samstag.

Konkrete Hinweise auf Ziele oder eine bevorstehende Tat gebe es demnach nicht, betonte der Sprecher. Die Ermittler prüften eine mögliche Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). "Wir vermuten, dass es eine Splittergruppe des IS oder Sympathisanten sind", sagte er der Deutschen Presse-Agentur, zuvor hatten die Bild und die Rheinische Post berichtet.

Es habe Durchsuchungen in Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg sowie im baden-württembergischen Ulm gegeben. Die Maßnahmen hätten am Freitagmorgen begonnen und bis Samstagmorgen gedauert. "Man muss gucken, ob das gefunden wurde, was gesucht wurde", so der Sprecher. Ob Haftbefehle gegen die zehn mutmaßlichen Islamisten beantragt würden, sei noch unklar.

Informationen der Rheinischen Post zufolge erfolgte einer der Zugriffe am späten Freitagnachmittag am Rheinufer in der Nähe der Düsseldorfer Altstadt.

Unter den zehn Festgenommenen sei ein Tadschike. Über die Nationalität der anderen Verdächtigen wurde zunächst nichts bekannt.