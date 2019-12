Kann man in diesem Moment alles andere abschalten? Den Gedanken an Fotografen, Kameraleute und Beobachter, die hier nur wenig mehr als eine Armlänge entfernt sind? Die Sorge, jetzt nichts falsch zu machen, als Bundeskanzlerin vor den Augen der Welt? Das Tagesgeschäft, der Parteitag der SPD, russische Auftragsmorde, die Streiterei in der Nato. Und was geht dann vor im Kopf einer Politikerin an diesem Ort, wo so massenhaft, so hemmungslos gemordet wurde?