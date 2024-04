Angriffe auf Zivilisten, Kriegsverbrechen und Missbrauch von Künstlicher Intelligenz: In einem verheerenden Jahresbericht hat Amnesty International (AI) weltweit schwere Verstöße gegen die Menschenrechte angeprangert. "Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind weltweit so bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr", teilte die Organisation am Dienstag mit. Im Gaza-Krieg wirft Amnesty der Hamas und den israelischen Streitkräften Kriegsverbrechen vor. Schwere Vorwürfe der deutschen Amnesty-Sektion gibt es gegen die Ampel-Regierung und besonders gegen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Vor allem die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen sowie im Sudan würden die Universalität der Menschenrechte infrage stellen. Auch soziale Ungleichheit und die Klimakrise seien eine zunehmende Gefahr.