Chlor im Namen, das verheißt nichts Gutes. Das chemische Element gehört zur Gruppe der Halogene und ist für seine Reaktionsfreudigkeit bekannt. Deshalb findet man auf der Erde auch kein reines, "elementares" Chlor, sondern nur solches, das Verbindungen mit anderen chemischen Elementen eingegangen ist. Diese Reaktionsfreudigkeit macht Chlor auch so gefährlich für Lebewesen, weswegen Chlorverbindungen bereits im Ersten Weltkrieg als grausame Waffe benutzt wurden. Etwa in Form von sogenanntem Senfgas, einer chlorhaltigen Flüssigkeit, die das Hautgewebe zerstört. Chlorpikrin ist ebenfalls ein chemischer Kampfstoff, der im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Laut Angaben des US-amerikanischen Außenministeriums hat Russland diese farblose und bei Raumtemperatur leicht flüchtige Flüssigkeit nun auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Auch Chlorpikrin zerstört die Haut. Und werden Tröpfchen davon eingeatmet, kann ein tödliches Lungenödem die Folge sein. Die Substanz enthält neben Chlor auch noch Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff und wird deshalb auch als Trichlornitromethan bezeichnet. In Deutschland ist sie verboten, in anderen Ländern jedoch wird das Gift als Breitbandpestizid gegen Schädlinge aller Art verwendet.