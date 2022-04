In weiten Teilen Afrikas herrscht laut dem UN-Welternährungsprogramm (WFP) die schlimmste Hungerkrise seit einem Jahrzehnt. Für Essen und Hilfsgüter für Millionen Menschen im Westen des Kontinents und anderen betroffenen Gebieten würden bis September dringend 777 Millionen US-Dollar (714 Millionen Euro) benötigt, teilte das WFP am Freitag mit. In Westafrika, der Sahelzone, Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik hungern laut WFP 43 Millionen Menschen.