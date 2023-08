Die in Afghanistan regierenden Taliban haben einem Bericht zufolge ihren Einfluss auf Hilfsorganisationen weiter verstärkt. "Nach Angaben mehrerer UN-Beamter verschiedener Behörden haben die Taliban die meisten von der UN verwalteten Hilfsprogramme infiltriert und beeinflusst", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar).

Die Einflussnahme sei "ein Aspekt einer intensiven Strategie zur Festigung der Macht". Sigar verzeichnete auch eine zunehmende Unterdrückung der Zivilgesellschaft. Die Taliban hatten im August 2021 nach rund zwei Jahrzehnten wieder die Macht an sich gerissen. Frauen und Mädchen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgegrenzt.