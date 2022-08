Von Tobias Matern

Die Stimme klingt ängstlich am Telefon, der Mann ist nervös. Er steht offenbar unter Druck. "Das sind grausame Menschen", sagt er. "Sie können uns einsperren, können uns töten." Ein Anruf in Afghanistan, bei einem Mann, dem Deutschland eigentlich viel zu verdanken hat - für den sich aber in Berlin bislang keiner starkmacht. Und das, obwohl Arif und seine Familie in den Tagen des Falls von Kabul die wohl wichtigsten Helfer der deutschen Ortskräfte waren. Arif heißt eigentlich anders, aber er ist sich sicher, dass sein Leben in Gefahr ist; deshalb ist sein Name hier geändert.