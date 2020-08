Von Tobias Matern

Es ist ruhig geblieben. Die afghanischen Taliban und die Regierung in Kabul hatten sich auf eine dreitätige Waffenruhe während des islamischen Opferfestes verständigt - von Freitag bis einschließlich Sonntag. Unmittelbar vor Beginn der Vereinbarung waren bei einem Anschlag noch 18 Menschen ums Leben gekommen, die Taliban dementierten, dafür verantwortlich zu sein, die Regierung glaubte das nicht. Doch immerhin haben die afghanischen Behörden während der vereinbarten Feuerpause bis Sonntagabend tatsächlich keine größeren Vorfälle vermeldet. Ist das ein Fingerzeig, dass nach fast 20 Jahren Krieg unter westlicher Beteiligung in Afghanistan bald Frieden einkehren kann? Die Skepsis überwiegt.

Zwar bemühte sich die Regierung in Kabul im Umgang mit den Taliban um eine weitere Geste des guten Willens und entließ am Wochenende nach eigener Darstellung mehr als 300 Kämpfer aus der Gefangenschaft. Damit seien in den vergangenen Monaten insgesamt 4917 Taliban in Freiheit gekommen, teilten die Behörden mit. Und weitere sollten folgen, kündigte Präsident Aschraf Ghani an. Doch die Islamisten stellen weitere Forderungen.

Auf bis zu 5000 Haftentlassungen hatten sich die USA und die Taliban Ende Februar geeinigt, als sie ein bilaterales Abkommen ohne Beteiligung der afghanischen Regierung schlossen. Taktisch geschickt haben sich die Taliban in diesem Deal auch ein Abzugsdatum der westlichen Truppen ausverhandelt: Im April 2021 sollen demnach die verbliebenen ausländischen Soldaten das Land verlassen - wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Das setzt die Regierung Ghani bei ihren innerafghanischen Friedensgesprächen mit den Taliban unter Erfolgsdruck. Die Verhandlungen haben noch nicht begonnen, aber in Kabul verdichteten sich am Wochenende immerhin die Hinweise, dass es bald soweit sein könnte. Doch Analysten sind skeptisch, dass es zu einem umfassenden Frieden kommen wird: "Es wird immer deutlicher, dass die Taliban alles daran setzen, ihre Vormachtstellung in Afghanistan wieder herzustellen", sagt etwa der renommierte Taliban-Experte Ahmed Rashid. Viele Afghanen befürchteten, dass die angepeilten Gespräche mit der Regierung nur eine "Nebelkerze" der Islamisten seien, sie in Wahrheit aber den Abzug der ausländischen Truppen aussitzen wollten.

Als Zeichen des guten Willens entlässt die Regierung Hunderte Taliban aus der Haft

Zu dieser Sicht passt, dass die Taliban trotz der Freilassung ihrer Kämpfer weitere 400 Namen aus ihren Reihen nannten, die ebenfalls aus der Haft kommen sollten. Ghani betonte, das könne er nicht im Alleingang entscheiden. Er wolle eine große Ratsversammlung einberufen, ein in Afghanistan bei großen nationalen Fragen gern verwendetes Mittel, um sich ein Mandat aus allen Teilen des Landes zu holen. Das klingt wie ein Spiel auf Zeit - Zeit, die Ghani angesichts der westlichen Abzugsperspektive eigentlich nicht hat.

Tatsächlich blicken die Afghanen mit zunehmender Nervosität auf die Präsidentenwahlen in den USA im November. Falls Donald Trump erneut gewinnt, sind sich die meisten Beobachter sicher, dass die US-Truppen und in ihrem Gefolge auch die anderen westlichen Soldaten im April 2021 abziehen werden, unabhängig davon, ob sich Ghani und die Taliban auf einen Frieden verständigt haben werden. Und welche Entscheidungen ein Wahlsieger Joe Biden in Bezug auf den langen Krieg am Hindukusch treffen würde, vermag niemand seriös zu vorherzusagen.

Tatsächlich herrscht in Afghanistan also trotz der dreitätigen Waffenruhe wenig Euphorie. Optimistischere Töne kommen dieser Tage eher aus dem Nachbarland Pakistan. Die Feuerpause werte er als "Durchbruch", sagte etwa Außenminister Shah Mahmood Qureshi. Afghanistan und der Westen werfen dem pakistanischen Sicherheitsapparat vor, Einfluss auf die Taliban auszuüben und so auch die Nachkriegsordnung am Hindukusch mitzusteuern - was Islamabad empört zurückweist. Andererseits erklärt Pakistans Regierung immer wieder - wie nun Qureshi -, sie könne eine positive Rolle spielen. Entschlüsselt bedeutet das: Sie könne Kontakte zu den Taliban herstellen.