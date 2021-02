Der aus der AfD ausgeschlossene frühere Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz verzichtet auf eine Bewerbung als Kandidat für die Bundestagswahl im September. Er habe sich "nach gründlicher Abwägung dazu entschlossen, eine Bundestagskandidatur nicht zu erwägen", schrieb Kalbitz am Samstagabend auf Facebook. Er warf Teilen des Bundesvorstandes "Führungsunfähigkeit und Erfolglosigkeit" vor. Die AfD sei deshalb in einer "innerparteilich angespannten und politisch geschwächten Situation". Er wolle "existente Fliehkräfte" nicht weiter befördern. Am Sonntag demonstrierten 250 Menschen in Senftenberg, wo die Kandidatenaufstellung stattfand, gegen die AfD-Politik.