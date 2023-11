Einen Monat vor der Präsidentenwahl in Ägypten ist gegen den oppositionellen Politiker und möglichen Kandidaten Ahmed Al-Tantaui sowie 22 seiner Mitarbeiter ein Gerichtsverfahren eröffnet worden. Darunter sei auch der Chef seiner Wahlkampagne, teilte der Leiter der Menschenrechtsorganisation EIPR, Hussam Bahgat, am Dienstag mit. Die Präsidentenwahl in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt ist für 10. bis 12. Dezember geplant. Kandidaten mussten 25 000 Unterschriften von Wählern sammeln oder die Unterstützung von 20 Abgeordneten, um zur Wahl zugelassen zu werden. Al-Tantaui verfehlte diese Ziele. Seine Kampagne rief dazu auf, inoffizielle Unterstützer-Briefe zu schreiben.