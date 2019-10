Bereits in der Nacht zu Mittwoch sind in Tessin nahe Rostock zwei Zebras aus einem Zirkus weggelaufen. Eines konnte wieder eingefangen werden, das andere lief jedoch auf die A20 und verursachte dort einen Unfall. Verletzt wurde niemand. Auf der weiteren Flucht stieg das Tier namens Pumba über die Motorhaube eines Wagens und beschädigte einen Streifenwagen. Neben der Polizei wurde die Tierrettung der Rostocker Feuerwehr verständigt. Die Flucht Pumbas endete schließlich im kleinen Ort Liepen durch Schüsse eines Mitarbeiters der Tierrettung.

Im Zirkus ist man geschockt über das Vorgehen. Dompteur Angelo Madel spricht von einem "eiskalten Mord". Alle im Zirkus seien mit den Nerven fertig, sagt Madel und spricht von einer Anzeige gegen den Schützen. Es habe keinen Grund für die tödlichen Schüsse gegeben. Auf SZ-Anfrage bestätigte der Zirkus, dass die Sache bereits beim Anwalt liege und es definitiv zu einer Anzeige gegen den Schützen kommende werde.

Detailansicht öffnen Zebra auf der Autobahn: In der Nähe von Rostock war am Mittwoch ein Tier aus einem Zirkus entlaufen. (Foto: AFP)

Es sei mit der Polizei abgemacht gewesen, Pumba mit Betäubungsgewehren zu stoppen, sagt der Dompteur. Er habe mit den Beamten vorab über das Gewicht des Zebras und die genaue Menge des Betäubungsmittels gesprochen. Doch dann habe ein Mann von der Tierrettung der Feuerwehr geschossen. "Warum?", fragt Madel: "Pumba war keine Gefahr für Mensch oder Tier."

Dem stimmt auch Anwohnerin Petra Melchin zu. "Es ging doch gar keine Gefahr aus", sagt sie. "Der war kaputt, der Kopf war unten." Ihrer Meinung nach hätte direkt neben dem Tier nur ein fünf Meter entferntes Tor zu einem umzäunten Feld geöffnet werden müssen. "Er wäre reingelaufen und gut wäre es gewesen." Es habe keinen Grund gegeben, das Tier zu töten. "Definitiv nicht." Und dann habe der Schütze seine Schüsse aus naher Entfernung abgegeben: "Das waren keine zehn Meter."

Ob der Schütze mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss, ist derzeit unklar. Grundsätzlich heißt es im Tierschutzgesetz unter Paragraph 17: "Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet."

Was jedoch ein vernünftiger Grund ist, haben Gerichte in der Vergangenheit unterschiedlich ausgelegt. Liegt etwa eine konkrete Notsituation vor, handelt ein Mensch also in Notwehr, darf er ein Tier töten. Die Tötung von Pumba könnte also gerechtfertigt gewesen sein, wenn der Schütze davon ausging, dass das Zebra wieder auf die Autobahn laufen und so Menschenleben gefährden könnte. Ähnlich erklärt es Bernd Broschewitz, als Referatsleiter im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern zuständig für den Tierschutz: "Wenn Gefahr in Verzug ist, kann es durchaus gerechtfertigt sein, ein Tier in einer solchen Situation zu erschießen." Wie das im konkreten Fall des Zebras gewesen sei, wisse er jedoch nicht.