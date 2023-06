Ältere Menschen haben in Deutschland im Schnitt deutlich mehr Wohnraum pro Kopf zur Verfügung als jüngere. 2022 nutzten Haushalte, in denen die Haupteinkommensbezieher mindestens 65 Jahre alt waren, nutzten pro Person durchschnittlich 68,5 Quadratmeter Wohnfläche, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Bei den 45- bis 64-Jährigen waren es hingegen 54,8 Quadratmeter Wohnfläche. Haushalte von 25- bis 44-Jährigen hatten mit 44,7 Quadratmetern am wenigsten Wohnfläche pro Kopf zur Verfügung. Unter 25-Jährige kamen auf 45,4 Quadratmeter.

"Ältere Menschen leben in sechs von zehn Fällen bereits länger als 20 Jahre in ihrer Wohnung und besonders häufig auch allein - unter anderem deshalb steht dieser Gruppe pro Kopf auch durchschnittlich die größte Wohnfläche zur Verfügung", erläuterte der für den Bereich Wohnen zuständige Experte des Statistischen Bundesamts, Daniel Zimmermann. Alleinlebende - die etwa 39 Prozent aller Haushalte in Deutschland ausmachen - hatten demnach 2022 im Schnitt 73,4 Quadratmeter zur Verfügung.

Dagegen betrug die Pro-Kopf-Wohnfläche in Haushalten mit mindestens vier Personen nur 29,9 Quadratmeter. Etwa ein Viertel der Alleinlebenden in der Altersgruppe 65 plus wohnte auf mindestens 100 Quadratmetern. Zum Vergleich: In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen waren das nur 19 Prozent. Wie viel Wohnraum einem Haushalt zur Verfügung steht, hängt besonders von den Eigentumsverhältnissen ab. Wer im Eigentum lebt, hatte 2022 im Durchschnitt 65,1 Quadratmeter zur Verfügung, in einer Mietwohnung waren es mit 48,5 Quadratmetern deutlich weniger.