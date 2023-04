Ryan Reynolds ist im Fußballrausch, König Willem-Alexander erinnert sich an außerkörperliche Erfahrungen, und Prinz Louis zeigt sich in einer Schubkarre.

Ryan Reynolds, 46, Fußballclubbesitzer, ist im Freudenrausch. "Alles, was ich (an)habe, riecht nach Champagner, Bier und Gras", schrieb der Hollywoodschauspieler in den sozialen Medien, er fühle sich "immer noch irgendwo zwischen Kichern und Schluchzen". Vor gut zwei Jahren hatten Reynolds und sein Schauspielfreund Rob McElhenney, 46, den AFC Wrexham übernommen, nun stieg der walisische Traditionsclub in die vierte englische Liga auf. Inmitten des Jubels Tausender Fans schnappte sich Reynolds den silbernen Pokal für einen Kuss. "Diese Stadt und dieser Sport gehören zu den romantischsten Dingen dieser Welt", erklärte er später.

Detailansicht öffnen (Foto: Lex Van Lieshout/dpa)

Willem-Alexander, 55, König der Niederlande, bekommt von seinen Untertanen nur ein "ausreichend". Seit zehn Jahren sitzt er auf dem Thron. Die Ernennung im roten, mit Hermelin gefütterten Königsmantel sei eine fast unwirkliche Erfahrung gewesen, erinnerte er sich gerade in einem Podcast zum Jubiläum, eine "out-of-body experience" - "als ob ich über mir schwebte". Inzwischen ist der König wieder mit beiden Füßen auf der Erde gelandet: Bereits das dritte Jahr in Folge sanken seine Beliebtheitswerte in Meinungsumfragen. Auch die Beliebtheit seiner Frau Máxima, 51, hat abgenommen. Während der Pandemie war das Paar nach Griechenland gejettet, während die Niederländer daheim bleiben sollten. Wenig später feierte die Familie den Geburtstag von Kronprinzessin Amalia groß - während bei anderen Bürgern die Partys ausfallen mussten. Das kam nicht gut an.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Regina Ziegler, 79, Filmproduzentin, ärgert sich über den schlechten Zustand der deutschen Walk-of-Fame-Sterne. "Die vielen Promi-Sterne sind verrottet und abgesplittert", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Der "Boulevard der Stars" genannte Abschnitt am Potsdamer Platz in Berlin ehrt seit 2010 nach Hollywood-Vorbild mehr als 100 Prominente mit einem Stern. Auch Ziegler, seit Jahrzehnten eine Branchengröße, ist dort verewigt worden. "Ich bin schon ein paar Mal angesprochen worden, dass man da was tun müsste. Offensichtlich interessiert es keinen. Das gibt ein ganz schlechtes Bild von Berlin. In Hollywood dagegen leuchten die Sterne Tag und Nacht."

Detailansicht öffnen (Foto: Christina Horsten/dpa)

John Travolta, 69, Schauspieler, hat einen Anzug wertvoll getanzt. Die Jacke, die Weste und die Hose aus weißem Polyester kamen nun in den USA für 260 000 Dollar (rund 235 000 Euro) unter den Hammer, wie Julien's Auctions mitteilte. Travolta tanzte in dem Anzug zum Bee-Gees-Hit "More Than a Woman" im Kultfilm "Saturday Night Fever" (1977). Die Versteigerung fand im Rahmen der Auktion "Hollywood: Classic & Contemporary" statt. Knapp 89 000 Dollar brachte ein von Marilyn Monroe unterschriebenes Programmheft zur Geburtstagsfeier des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy vom Mai 1962 ein. Ein Bambus-Spazierstock, der einst Charlie Chaplin gehörte, wurde für 39 000 Dollar versteigert.

Detailansicht öffnen (Foto: Millie Pilkington/dpa)

Louis, 5, Prinz, zeigt sich zum Geburtstag in einer Schubkarre. Der jüngste Sohn von Prinz William, 40, ist am Sonntag fünf Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Kensington-Palast zwei Bilder des britischen Prinzen im Grünen: Auf einem sitzt er, bekleidet mit blauem Wollpulli, kariertem Hemd und Shorts, in einer Schubkarre, während ihn Mama Kate, 41, lachend über den Rasen schiebt. Auf dem anderen sieht man sein lächelndes Gesicht in Nahaufnahme. Aufgenommen wurden die Bilder von Porträtfotografin Millie Pilkington in Windsor. Louis steht in der britischen Thronfolge an vierter Stelle und wird bislang von der Öffentlichkeit weitgehend ferngehalten. Zuletzt sorgte er bei den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Elizabeth mit Grimassen für Erheiterung.