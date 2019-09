Offenbach (dpa/lhe) - Mit kühlen Temperaturen, aber keinem Regen können die Menschen am Donnerstag in Hessen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagt zunächst überall heiteres Wetter voraus. Im Norden zieht es der Vorhersage zufolge schnell zu, bleibt aber niederschlagsfrei. Auch im Süden des Landes können im Tagesverlauf ein paar Wolken aufziehen. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 19, im höheren Bergland um 14 Grad. In der Nacht zu Freitag warnt der DWD im Bergland bei Tiefstwerten von bis zu 0 Grad vor Bodenfrost. Sonst sinken die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad.