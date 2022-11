Warren Beatty wird beschuldigt, 1973 eine Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Laut der Klage, die bereits am Montag bei einem Gericht von Los Angeles eingereicht wurde, und über die nun US-Medien wie die New York Times berichten, soll Beatty seinen Status als Hollywoodstar genutzt haben, um ein Mädchen zu manipulieren und auszunutzen.

Klägerin Kristina Charlotte Hirsch erklärte, Beatty habe sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen, als sie 14 und 15 Jahre alt war. Er habe ihr "schwere emotionale, physische und psychische Belastungen" zugefügt, sie klagt deshalb auf Schadenersatz. Der Schauspieler war damals etwa 35 Jahre alt.

Laut der Klägerin fand der Missbrauch über mehrere Monate statt, nachdem sie Beatty an einem Filmset in Los Angeles kennengelernt hatte. Er habe ihr damals angeboten, bei den Hausaufgaben zu helfen, und sie mit auf Autofahrten genommen. Schließlich habe er sie in sein Hotelzimmer eingeladen. Dort sei es zu "Oralverkehr" und "erzwungenem Geschlechtsverkehr" gekommen.

Beatty wird in der Klageschrift zwar nicht namentlich genannt, aber detailliert beschrieben. Berühmt ist er vor allem für "Bonnie and Clyde", er spielte in dem Film die Hauptrolle und produzierte ihn auch, was ihm einen Ruf als unkonventioneller Filmemacher verschaffte. 1982 gewann er den Oscar für die Regie des politischen Dramas "Reds", in dem er auch mitspielte.

Der Hollywood-Star, heute 85, äußerste sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Die Klage wurde nach einem kalifornischen Gesetz aus dem Jahr 2019 eingereicht, das es Klägern ermöglicht, die Verjährungsfrist vorübergehend außer Kraft zu setzen und jahrzehntealte Ansprüche im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch geltend zu machen.