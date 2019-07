31. Juli 2019, 19:05 Uhr Schleswig-Holstein Wacken Open Air wegen Unwetters kurzzeitig geräumt

Gewittriger Auftakt: Das Vorprogramm des Wacken Open Airs in Schleswig-Holstein.

Weil ein Gewitter aufzog, bat der Veranstalter die Besucher, in ihren Autos Schutz zu suchen. Doch das Unwetter verschonte die Heavy-Metal-Fans.

Wegen eines Unwetters ist am Mittwochabend ein Teil des Veranstaltungsgeländes beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken kurzzeitig geräumt worden. Im Wackinger Village und im Bereich vor der Bühne "Beergarden-Stage" wurden die Fans aufgefordert, das Gelände zu verlassen und in den Fahrzeugen Schutz zu suchen, wie die Polizei mitteilte. Diese beiden Bereiche waren für die Besucher bereits zugänglich, das übrige Festivalgelände wird erst am Donnerstag eröffnet.

Betroffen war auch der Auftritt der "Wacken Firefighters". Die Show der örtlichen Feuerwehrkapelle gilt als inoffizieller Auftakt des Festivals. Sie wurde nach dem dritten Lied abgebrochen. Der Campingplatz wurde den Angaben der Veranstalter zufolge nicht geräumt.

Doch das Unwetter zog knapp am Gelände des Wacken Open Airs vorbei und verschonte die Heavy-Metal-Fans. Bereits nach kurzer Zeit wurde die Räumung wieder aufgehoben.

Das Gros der Fans war am Mittwoch schon auf dem Gelände eingetroffen. Knapp 70 Prozent der Campingplätze seien belegt, teilte die Polizei mit. Zur 30. Auflage des Festivals werden etwa 75 000 Besucher und 200 Bands erwartet, die Tickets sind seit knapp einem Jahr ausverkauft. Die Polizei geht auch in diesem Jahr von einem weitgehend friedlichen Verlauf aus.