Verkehr:Mit der Lichthupe auf der Überholspur

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Ein Radfahrer schlängelt sich an den Autos, die an der Ampel warten, vorbei, ein Autofahrer hält ihn an und beginnt, ihn zu beschimpfen. Eine Szene, wie sie tagtäglich auf Deutschlands Straßen passiert. Dort gehe es immer rücksichtsloser und aggressiver zu, zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine repräsentative Studie im Auftrag der Unfallforschung der Versicherer (UDV). 2002 Menschen ab 18 Jahren wurden deutschlandweit zu ihrer Einstellung zur Sicherheit im Straßenverkehr befragt. Das Ergebnis: "So ziemlich alles hat sich seit der letzten Befragung im Jahr 2019 verschlechtert", erklärte UDV-Chef Siegfried Brockmann am Montag in Berlin.