Acht Tote nach Schüssen in Paketlager in Indianapolis

Ein Mann hat in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in den USA mindestens acht Menschen erschossen. Der Vorfall habe noch angedauert, als die Polizei dort eintraf, wie Polizeisprecherin Genae Cook in einem Statement sagte, das in US-Medien veröffentlicht wurde. Die Beamten hätten auch Verletzte mit Schusswunden aufgefunden. Mehrere Menschen würden in Krankenhäusern behandelt.

Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana. Die Polizei sei kurz vor Mitternacht zu der Lagerhalle nahe dem Flughafen der Stadt gerufen worden. Der Schütze soll sich den Angaben der Polizei zufolge selbst das Leben genommen haben.

Besorgte Angehörige von Fedex-Mitarbeitern kommentierten einen Tweet der Polizei mit Nachfragen nach ihren Verwandten. Die Polizei hat eine Sammelstelle für besorgte Angehörige eingerichtet.

Fedex-Sprecher Jim Masilak sagte zu CNN, es handele sich um ein "tragisches" Ereignis. "Sicherheit ist unsere oberste Priorität, und unsere Gedanken sind bei all denen, die betroffen sind. Wir arbeiten daran, mehr Informationen zu sammeln und kooperieren mit den Ermittlungsbehörden."