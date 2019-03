11. März 2019, 15:04 Uhr Sturmtiefs Auf "Dragi" und "Eberhard" folgt "Franz"

Am Wochenende hat Tief "Eberhard" für heftige Winde und Niederschläge gesorgt. An Dienstag droht weiteres Wetter-Ungemach.

Ungemütliches Wetter in der Bundesrepublik: Nachdem am Wochenende zwei Sturmtiefs für entwurzelte Bäume und Verspätungen auf Schienen und Straßen sorgten, folgt Mitte der Woche der nächste Unwetterbringer.

Das Wetter gibt in Deutschland keine Ruhe. "Weitere Sturmtiefs werden in dieser Woche erwartet", sagte Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Nach "Dragi" am Samstag und "Eberhard" am Sonntag griffen "am Dienstag die Ausläufer von Sturmtief 'Franz' auf Deutschland über". Bis zum Wochenende werde es "windig bis stürmisch bleiben, teils mit Regen", sagte der Meteorologe. "Das unbeständige Wetter setzt sich fort."

Dienstag

Am Dienstag bleibt es laut Vorhersage im Südosten noch längere Zeit freundlich. Für den Norden und den Westen werden Niederschläge erwartet, im Norden soll es auch längere Zeit regnen.

Mittwoch

Der Mittwoch werde "stärker und stürmischer", sagte Manitta. An der Küste seien vereinzelt schwere Sturmböen möglich, im Bergland wie etwa auf dem Brocken könne es sogar Orkanböen geben. Vorhergesagt werden Tageshöchsttemperaturen zwischen sechs und zehn Grad, in der Nacht Werte bei vier bis minus zwei Grad.

Donnerstag

Am Donnerstag bleibt es laut DWD deutschlandweit zunächst stark bewölkt mit nur wenigen Sonnenlücken. Erwartet würden weitere Schauer, nach Osten hin auch kurze Gewitter. In Lagen über 500 Meter sei mit Schnee zu rechnen. Im Verlauf des Tages soll sich das Wetter vom Westen her eintrüben, nach Osten hin auch Regen bringen. Die Tageshöchstwerte liegen laut Vorhersage erneut bei fünf bis zehn Grad.