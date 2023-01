Von Verena Mayer, Berlin

Das Brandenburger Tor ist normalerweise ein Hotspot für Touristen, Berliner auf Stadtbummel oder Leute, die hier gegen etwas demonstrieren wollen. In der Nacht zu Montag wurde das Brandenburger Tor zum Tatort. Da rammte ein dunkler Mercedes eine der Säulen.

Der Wagen kam vom Boulevard Unter den Linden und raste auf den eigentlich für den öffentlichen Verkehr gesperrten Pariser Platz. Vor dem Hotel Adlon prallte er mit dem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein. Der Reifen verlor Luft, der Wagen steuerte nach links auf den Toreinlass zu. Das Auto blieb dann zwischen den Säulen stecken und fing an zu brennen. Der 26-jährige Fahrer starb, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.

Warum der Mann auf das Brandenburger Tor zuraste, wird derzeit noch untersucht. Laut Polizei war der Mercedes mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs. Weil der Vorfall kurz vor Mitternacht passierte, waren nur wenige Leute unterwegs, zu Schaden kam sonst niemand.

Detailansicht öffnen Eine Restauratorin untersucht die Schäden an einer Säule des Brandenburger Tores. (Foto: Paul Zinken/dpa)

Am Brandenburger Tor sind am Tag danach noch immer Brandspuren sichtbar. Das Berliner Wahrzeichen hat Schäden davongetragen, eine Restauratorin war am Montag unterwegs, um sie zu begutachten. Auf Fotos war eine schwarze Flüssigkeit, vermutlich Öl, zu sehen. Außerdem kleinere Absplitterungen an den Steinen. Trümmer und Autoteile lagen verstreut herum.

Der Boulevard Unter den Linden dient immer wieder für illegale Autorennen

Der Vorfall weckt Erinnerungen an andere schwere Verkehrsunfälle in der Hauptstadt. Im September 2019 raste in Berlin-Mitte ein SUV auf den Bürgersteig und tötete vier Menschen, darunter einen kleinen Jungen. Der Fahrer hatte am Steuer einen epileptischen Anfall erlitten und das Gaspedal seines Porsche Macan Turbo durchgedrückt. Er wurde 2022 zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Auch das Thema Rasen steht bei solchen Vorfällen immer im Raum. Der Boulevard Unter den Linden dient immer wieder für illegale Autorennen oder so genannte Solo-Rennen, bei denen die Geschwindigkeit des eigenen Autos ausgetestet wird. Ein Zeuge erzählte dem Tagesspiegel, dass er kurz vor dem Aufprall von dem Mercedes überholt wurde. Er schätzte, dass das Auto mit 200 km/h unterwegs gewesen sei. "So ein Tempo habe ich innerhalb der Stadt noch nie gesehen."

Immer wieder gab es in Berlin schwerste Unfälle nach Autorennen, der Fall der so genannten Ku'damm-Raser hat Rechtsgeschichte geschrieben: Zwei junge Männer, die sich 2016 ein Rennen mit 170 km/h auf dem Kurfürstendamm geliefert und dabei einen Rentner getötet hatten, mussten sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Es war das erste Mal, dass Autoraser wegen Mordes beziehungsweise versuchten Mordes verurteilt wurden. Eine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil hatte zuletzt das Bundesverfassungsgericht abgelehnt.