Im Brandenburg stehen etwa 60 Hektar Land in Flammen. Das Problem: Auf dem Gelände liegt zum Teil alte Munition.

Südlich von Berlin brennt es, an einer ähnlichen Stelle, die schon 2018 einmal in Flammen stand. Das Problem: Auf dem Gelände liegt zum Teil alte Kriegsmunition.

Südwestlich von Berlin ist ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer in einem Waldstück bei Treuenbrietzen habe sich bis zum Abend auf etwa 60 Hektar ausgebreitet, sagte die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler. Die Fläche entspricht 84 Fußballfeldern. Nach ihren Angaben waren Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und Technisches Hilfswerk (THW) mit insgesamt 380 Kräften im Einsatz. Eine massive Rauchwolke sei bis in den Süden Brandenburgs zu sehen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel.

Die Löscharbeiten sollen auch am Samstag fortgesetzt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erhalten Verstärkung durch Wasserwerfer der Polizei. Der Einsatz könnte schwierig werden, weil es sich auch um eine Fläche handeln, auf der alte Kampfmittel liegen. Es ist offenbar bereits zu Detonationen gekommen. Daher können die Löscharbeiten nur vom Rand des Gebietes her erfolgen.

Die Situation erinnert an 2018. Damals hatten in Treuenbrietzen mehrere Tage lang Flammen in dem Waldstück gewütet. Dabei waren etwa 400 Hektar Wald zerstört worden und etwa 500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Bei den neuerlichen Bränden sei die Lage bislang unter Kontrolle, sagt die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler. Es sei windstill und man hoffe, dass das so bleibe. Ortschaften seien nicht in Gefahr, der Katastrophenschutz habe aber Anwohner in mehreren Ortschaften gebeten, Fenster geschlossen zu halten.