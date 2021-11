USA:Mindestens acht Tote bei Musik-Festival in Texas

Mindestens acht Tote bei Musik-Festival in Texas

Auftritt von Travis Scott beim Astroworld Music Festival in Houston.

Zahlreiche weitere Menschen sind nach Medienberichten beim Astroworld-Festival in Houston verletzt worden. Ursache war offenbar ein Gedränge beim Auftritt des Rappers Travis Scott.

Mindestens acht Menschen sind US-Medien zufolge bei einem Musik-Festival in Houston im Bundesstaat Texas ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere sind bei dem Astroworld-Festival verletzt worden, berichtete der Sender CNN am Samstag unter Berufung auf die Feuerwehr. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Ursache war offenbar ein Gedränge. Dieses ereignete sich während eines Auftritts des Rappers Travis Scott, als sich die Menge immer mehr in Richtung der Bühne schob, wie der Houston Chronicle berichtete. Eine offizielle Stellungnahme der Veranstalter habe am Samstag zunächst nicht vorgelegen, berichtete CNN.

Sam Peña, der Feuerwehrchef von Houston, sagte bei einer Pressekonferenz am frühen Samstagmorgen, dass infolge des Gedränges Panik unter den Besuchern ausgebrochen sei. Zuschauer seien dann gestürzt und bewusstlos geworden, was zu zusätzlicher Panik geführt habe.

Peña sprach von 17 Menschen, die in örtliche Krankenhäuser gebracht worden seien, einige von ihnen hätten einen Herzstillstand erlitten. Einer der Patienten sei erst zehn Jahre alt. Mehr als 300 Menschen seien in einem Feldlazarett in der Nähe des Festivals behandelt worden.

Insgesamt kamen 50 000 Menschen zu dem zweitägigen Festival. Die für Samstag vorgesehenen Auftritte wurden abgesagt. Unter anderem sollten Künstler wie SZA und Bad Bunny auf die Bühne kommen.