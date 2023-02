"Wir werden nie akzeptieren, dass so etwas in unserem Land geschieht"

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Zug gedenkt der Bundeskanzler mit Angehörigen der Opfer. Er betont auch, dass abgelehnte Asylbewerber in ihre Herkunftsländer zurückmüssten.

Hunderte Menschen sind am Sonntag zu einem ökumenischen Gottesdienst in Neumünster gekommen, um der Opfer der tödlichen Messerattacke in einem schleswig-holsteinischen Regionalzug zu gedenken. An der Zeremonie in der Vicelinkirche am frühen Nachmittag nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und zahlreiche weitere Landespolitiker teil. In Neumünster hatten die bei dem Verbrechen Getöteten, eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger, die Berufsschule besucht.

Zu dem Gottesdienst hatten die Katholische Kirche und die Evangelisch-Lutherische Kirche gemeinsam eingeladen. "Was bei Brokstedt geschehen ist, überfordert und übersteigt unsere Vorstellung", sagte Erzbischof Stefan Heße laut vorab veröffentlichtem Redetext. "So ein Gottesdienst macht nichts ungeschehen. Die Seelen von vielen Menschen werden noch lange wund sein. Aber das gemeinsame Gebet und das gemeinsame Gedenken trägt uns." Die große Anteilnahme sei überwältigend und mache Mut, sagte der Erzbischof. Die Gesellschaft müsse im Dialog bleiben. "Deshalb haben wir heute auch besonders für den Zusammenhalt in den Städten und Dörfern gebetet."

Mutmaßlicher Täter sitzt weiterhin in U-Haft

Der mutmaßliche Täter, ein 33-jähriger Palästinenser, sitzt wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen in Untersuchungshaft. Bei dem Messerangriff am 25. Januar waren außerdem fünf Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich.

Beim Landesparteitag der schleswig-holsteinischen SPD hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagmorgen gesagt, dass man sich mit Taten wie der Messerattacke von Brokstedt niemals abfinden werde. "Wir werden niemals akzeptieren, dass so etwas in unserem Land geschieht", so Scholz. Zwei junge Leute seien unschuldige Opfer einer völlig verrückten Tat geworden.

Zur Debatte über die Rückführung abgelehnter Asylbewerbern sagte Scholz in diesem Zusammenhang, darüber dürfe nicht immer nur geredet werden. Diejenigen, die sich nicht erfolgreich auf den Schutz in Deutschland berufen können, müssten in ihre Herkunftsländer zurückkehren. "Das ist für die Gewährleistung von Asyl zentral", sagte Scholz. Damit die betreffenden Länder ihre Bürger zurücknehmen, seien ganz konkrete Vereinbarungen notwendig. "Ich werde auch alles dafür tun, dass es sich nicht nur um eine Bemühung Deutschlands handelt, sondern dass wir in Europa da gemeinsam handeln." An dem Trauergottesdienst in Neumünster wolle er als stiller Gast teilnehmen.