Der Mensch kann schon komisch sein, wenn es um Tiere geht. Einerseits findet er Zoos wichtig für den Artenschutz und damit das Kind lernt, dass ein echter Löwe nicht aussieht wie Simba in den Disney-Filmen. Andererseits ist ihm unwohl bei Wildtieren in Käfigen. Dieses Paradox offenbart eine aktuelle Forsa-Umfrage, die der Verband der Zoologischen Gärten in Auftrag gegeben hat, mal wieder. Aber geht das überhaupt, ein optimales Gehege für ein Wildtier zu bauen? Der Verhaltensbiologe Alexander Sliwa kennt beides: Er erforscht Tiere in freier Wildbahn und ist als Kurator des Kölner Zoos für die Gestaltung ihrer Gehege zuständig. Der Kölner Zoo gilt als einer der fortschrittlichsten und meistbesuchten in Deutschland.