5. Februar 2019, 21:30 Uhr Stilkritik Handgemachte Knödel aus dem Automaten

In einem Dorf in Niederösterreich gibt es nun für den Notfall Knödel gegen Münzeinwurf. Endlich!

Von Max Sprick

Tu felix Austria, Land der Berge, Land am Strome, Land am Drücker. Wo man von der Digitalisierung nicht nur schwärmt, sondern sie auch umsetzt, als Pilotland der fünften Mobilfunkgeneration zum Beispiel. Während hierzulande ein Foto zu digitalem Ruhm gelangt, das einen ehemaligen Süßigkeitenautomaten in einem Krankenhaus zeigt, aus dem die Patienten für drei Euro Briefumschläge mit Wlan-Passwörtern ziehen können. Dies sei alles, was man zum Stand der Digitalisierung in Deutschland wissen müsse, twitterte jemand.

Nun trennt Deutschland und Österreich längst mehr als nur die gemeinsame Sprache. Digital sind uns unsere Nachbarn weit voraus - und auch auf dem Gebiet der Automaten. Im niederösterreichischen Dorf Allentsteig, im Waldviertel, gibt es nun, so meldet der ORF, eine Sensation: einen Knödelautomaten. Ja: Gleich gegenüber der dafür verantwortlichen Landfleischerei gibt es fortan alles, was der Knödelliebhaber begehrt. Auf Knopfdruck, zu jeder Tages- und Nachtzeit, von Hand gemacht, Grammelknödel, Rauchkäseknödel, Blunznknödel.

Das mag auf den ersten Blick so komisch klingen wie der Wlan-Automat. Und wer granteln mag, kann darauf hinweisen, dass es in Deutschland auch innovative Automaten gibt, die etwa Kunst, Ersatzschuhe, Bücher oder Wein ausspucken. Aber Knödel spielen in einer anderen Liga. Angesichts von Superfood- und Gesundheitswahn haben sie in der Low-Carb-Küche völlig zu Unrecht an Ansehen eingebüßt. Dabei taugen sie zum Hauptgericht, zur Beilage, für die Suppe oder als Dessert. Knödel gehen immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dass es sie auf Knopfdruck gibt, ist doch alles, was man zum aktuellen Stand der österreichischen Küche wissen muss.