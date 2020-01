41 Millionen Euro für ein Menschenleben. Die Nachricht war in der vergangenen Woche zu lesen, Notiz nahm trotzdem kaum einer, von US-Gerichten ist man solche Summen ja gewohnt. Das Geld soll Ikea den Eltern eines Kleinkindes zahlen, das durch eine umgestürzte Kommode des Konzerns ums Leben gekommen war. 2018 hatte das in den USA lebende Paar bei einem Gericht in Philadelphia Klage eingereicht, nun hat es sich mit Ikea in einem Vergleich geeinigt.