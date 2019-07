14. Juli 2019, 18:28 Uhr Österreich Die Frauen an seiner Seite

Es bleibt die Frage: Wie soll ein Bischof leben? Alois Schwarz im Juli 2018 bei seiner Amtseinführung in St. Pölten.

Eine Haushälterin, eine enge Vertraute, dazu viele Gerüchte um klerikale Macht und menschliche Abhängigkeiten: Was ist dran an den Vorwürfen gegen den Bischof von St. Pölten in Österreich?

Von Matthias Drobinski

Das also ist der Mann, der Österreichs Kirche spaltet in jene, die in ihm den Skandalbischof sehen, und jene, die es einen Skandal finden, dass man ihn einen Skandalbischof nennt.

Alois Schwarz ist ein stattlicher Mann von 67 Jahren. Sein Gang ist sicher, die Stimme überraschend weich, im Gesicht meint man einen harten Zug wahrzunehmen, aber vielleicht ist das einfach Anspannung: Alois Schwarz, seit einem Jahr Bischof im niederösterreichischen St. Pölten, weiht an diesem Samstag zwei junge Männer zu Priestern. ...