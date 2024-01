An einer Schule in St. Leon-Rot in Baden-Württemberg ist eine Schülerin an ihrer Schule einer Gewalttat zum Opfer gefallen und getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand gehen die Beamten davon aus, dass sich das Opfer und der Täter, ebenfalls ein Schüler, gekannt haben. Er soll sich auf der Flucht befinden. Nach ihm werde gefahndet.