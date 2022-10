Franziska van Almsick, 44, gewann als Schwimmerin zwei Weltmeister- und 18 Europameister-Titel und holte zehn olympische Medaillen. Heute ist die gebürtige Ost-Berlinerin Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Sporthilfe und hat drei Kinderbücher über das Schwimmenlernen geschrieben. Mit ihrem Partner und ihren zwei Söhnen lebt sie in Heidelberg.

Interview von Christina Gutsmiedl

In diesem Winter wird es in Deutschlands Schwimmbädern kalt. Vielerorts senken die Betreiber die Wasser- und Raumtemperaturen. Wegen der durch die Energiekrise gestiegenen Gas- und Strompreise kann so manche Kommune die Kosten nicht mehr tragen. Manche sparen, indem sie die Öffnungszeiten der Hallenbäder kürzen, andere, indem sie komplett schließen. Dabei beklagt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schon seit Jahren, dass jährlich bis zu 80 Schwimmbäder ihren Betrieb einstellen. Eine Entwicklung, die für Kinder lebensgefährlich werden kann, sagt die mehrmalige Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick.