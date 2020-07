Eine aus Berlin kommende Maschine der Fluggesellschaft Ryanair hat auf dem Flughafen der griechischen Stadt Thessaloniki eine Notlandung vornehmen müssen, wie die griechische Nachrichtenwebsite Kathimerini berichtet.

Die Maschine war mit 164 Menschen besetzt, davon sechs Crewmitglieder. Offenbar hatte die Crew ein Feuer an Bord gemeldet und um Erlaubnis für eine außerplanmäßige Landung in Nordgriechenland gebeten. Ursprünglich hätte der Flug am späten Nachmittag in Athen landen sollen. Auf der Website des Flughafens ist beim Flugstatus vermerkt, dass die Maschine aus Schönefeld umgeleitet worden sei.

Das Zivilschutzministerium in Athen bestätigte den Vorfall. Die Boeing 737-800 sei schließlich sicher in Thessaloniki gelandet. Alle Passagiere sowie die Besatzung hätten die Maschine unbeschadet verlassen können.

Ryanair ist Europas größte Billigflug-Airline und hatte den Betrieb nach der Corona-Krise erst vor wenigen Tagen wieder aufgenommen.