Rot am See:26-Jähriger tötet sechs Familienangehörige

Rot am See

Der Mann, der in Rot am See sechs Menschen erschossen haben soll, hat sich ersten Ermittlungen zufolge nach der Tat telefonisch bei der Polizei gemeldet haben. Dies teilte die Polizei am Freitag in Rot am See bei einer Pressekonferenz mit. Das Telefonat mit der Polizei sei "geordnet" verlaufen. Der Täter sei ein 26 Jahre alter Mann. Alle Opfer seien Familienangehörige des Verdächtigen. "Wir gehen von einem Familiendrama aus", sagten die Ermittler.

Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer und drei Frauen zwischen 36 und 62 Jahren. In welchem Verhältniss die Personen genau standen, werde nach Angaben der Polizei noch geklärt. Derzeit liefen am Tatort kriminaltechnische Ermittlungen.

Die Tat ereignete sich in einer Gaststätte in Rot am See, einem Ort mit 5200 Einwohnern im Landkreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs. Der Täter verwendete der Polizei zufolge eine Pistole vom Kaliber neun Millimeter, für die der Sportschütze einen Waffenschein besaß. Eine erste Befragung des Verdächtigen werde es geben, wenn der Rechtsanwalt auf der Dienststelle sei. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwebt noch in Lebensgefahr.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters sei noch unklar. Einen Grund für seine Tat habe der 26-Jährige nicht genannt, als er sich am Freitag selbst bei der Polizei gemeldet habe, teilten die Ermittler mit. Die Beamten erklärten, sie seien um 12.48 Uhr über die Schüsse vom Täter informiert worden und schnell "mit starken Kräften" vor Ort gewesen. Der Täter habe vor der Gaststätte auf die Beamten gewartet. Die Tatwaffe habe sich im Gebäude befunden.

Nun werde die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen und versuchen, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Polizei hatte den Tatort - ein Gebäude, in dem sich eine Gaststätte befindet - mit rotem Flatterband abgesperrt. Mitarbeiter der Spurensicherung in weißen Anzügen gingen am Nachmittag in das Gebäude, das sich in einer Nebenstraße mit mehreren Wohnhäusern befindet.