Ulrich Matthes, 63, Schauspieler, hat große Gefühle für Berlin. "Das ist ja wie mit der Familie", sagte er der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Häme, die die Hauptstadt bekommt. Nach allerlei Pannen muss dort am Wochenende erneut gewählt werden. Man selber könne an den Eltern rummeckern. "Aber wenn die Klassenkameraden das tun, wirft man sich sofort vor die Eltern und sagt den anderen: ,Du spinnst wohl.'" Er sei aber selbst zunehmend "ein kritischer Berliner" - und sehe die Menschen auch selbst in der Pflicht: "Ich habe das Gefühl, jeder Berliner, jede Berlinerin müsste sich - das denke ich schon seit Jahren - einfach verantwortlicher fühlen für das Gelingen dieser Stadt."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Laura Müller, Influencerin, 22, hat "Liebe im Bauch". Sie und ihr Mann Michael Wendler, Schlagersänger, 50, erwarten nach eigenen Worten das erste gemeinsame Kind. "Unser großes Glück ist unterwegs", heißt es auf ihrer Instagram-Seite. Dazu ein Foto, auf dem Michael Wender Babyschuhe in die Kamera hält. Laura Müller nutzte die Nachricht auch, um für ihren Account auf einer Erotikplattform zu werben, hier will sie die Babyfotos offenbar vermarkten. Ihr Wendler fiel zuletzt durch verschwörungsmythische Ansichten auf. Das führte zum Bruch mit seinen Werbepartnern, seinem Manager und dem Sender RTL.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Gundula Gause, 57, Nachrichtensprecherin, ist keine Freundin von verrückten Experimenten. "Sie können mit mir über alles reden, nur nicht über meine Frisur", sagte die Co-Moderatorin des "heute-journal" der Augsburger Allgemeinen. Gause, die seit 30 Jahren das Gesicht des ZDF-Nachrichtenmagazins ist, nennt einen simplen Grund für ihre unveränderte Frisur: "Die habe ich über diese lange Zeit, weil ich meine, dass sie mir steht. Ich fühle mich wohl so." Sie stehe eben für Kontinuität und Verlässlichkeit "Also: einmal für gut befunden und dabeigeblieben!"

Detailansicht öffnen (Foto: Ursula Düren/dpa)

Marianne Hartl, 69, Volksmusiksängerin, ist dankbar für den klösterlichen Drill ihrer Schulzeit. "Man durfte beim Essen nicht reden, man durfte keine Hosen tragen, keine ärmellosen Blusen oder Pullis. Man musste in der Pause in Reih und Glied gehen, es gab kein Herumtollen", beschrieb sie ihre Schulzeit der Deutschen Presse-Agentur. "Mich hat das klösterliche Leben schon sehr geprägt - ich find: zu meinem Vorteil." Die Schwestern, die sie bis zum 16. Lebensjahr unterrichteten, hätten ihr musikalisches Talent gefördert. Sie spielte Flöte, Melodica und Akkordeon, konnte singen und Theater spielen. Marianne und Michael Hartl wurden als Volksmusik-Duo bekannt, die erste Platte erschien 1974.