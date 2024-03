Olivia Colman , 50, Schauspielerin, ärgert sich über die schlechte Bezahlung von Frauen. 2019 erhielt die Britin einen Oscar für ihre Rolle im Historienfilm "The Favourite". Trotzdem wird sie nach eigenen Worten immer noch schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. "Ich bin mir sehr bewusst, dass ich, wenn ich Oliver Colman wäre, verdammt viel mehr verdienen würde, als ich es tue", sagte sie im Sender CNN . Männliche Schauspieler bekämen mehr Geld, weil es früher hieß, sie seien die Attraktion für das Publikum. "Das stimmt schon seit Jahrzehnten nicht mehr, aber sie benutzen das immer noch gerne als Grund, um Frauen nicht so viel zu bezahlen wie ihren männlichen Kollegen."

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Liam Gallagher, 51, Sänger, ist im "Abwärtstrend". Das sagte er der britischen Boulevardzeitung The Sun. Nach seinem Rockstarleben als Oasis-Frontmann kämpfe er nun mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme von Arthritis bis hin zu kaputten Hüften. Der Musiker befindet sich derzeit auf einem Gesundheitstrip, hat seinen Alkohol-, Drogen- und Zigarettenkonsum reduziert und steht jeden Tag um vier Uhr auf. "Das Leben ist kostbar", so Gallagher. "Du musst all das Schlechte, das du gemacht hast, rückgängig machen."

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Alfred Hettmer, 69, "Aktenzeichen XY"-Ermittler, wurde selbst schon im Internet betrogen. "Ich wollte für meine Frau ein kleines Weihnachtsgeschenk kaufen, einen Anhänger für den Hals", sagte der ehemalige Polizeibeamte der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bei einem vermeintlichen Online-Auftritt eines Markenherstellers, bei dem er bereits mehrfach gekauft hatte, bestellte er ein Sonderangebot. "Angekommen ist dann ein paar Tage später ein primitives Produkt, das keine zehn Cent wert war. Bezahlt hatte ich wohl um die 80 Euro." Die Kaufsumme habe ihm sein Kreditkartenanbieter aber erstattet. "Ein Schaden ist mir nicht entstanden", sagte Hettmer. "Ich habe aber selbst die Erfahrung gemacht, wie leicht man selbst mich an der Nase herumführen kann." Hettmer war über viele Jahre das zweite Gesicht der "Aktenzeichen XY"-Sendung neben Moderator Rudi Cerne, inzwischen arbeitet er nur noch im Hintergrund mit.

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Jutta Speidel, 69, Schauspielerin, will am Dienstag nicht ans Telefon gehen. Am 26. März wird sie 70. "An meinem Geburtstag packe ich meine Kinder und meine Enkel und wir hauen ab und gehen nicht ans Telefon", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Sie fühle sich gesundheitlich nach wie vor "pudelwohl" und habe keine Angst vor dem Tod. "Ich kenne Leute, die haben bereits Nahtoderfahrungen gehabt und wurden wieder zurückgeholt. Die haben gesagt, sie seien sauer darüber gewesen, weil dieses Gefühl so schön gewesen sei."

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Woitas/dpa)

Paul Maar, 86, Kinderbuchautor, denkt langsamer. Auch beim Schreiben merke er mittlerweile, dass er nicht mehr der Jüngste ist. "Die Gedanken kommen langsamer als früher. Das Alter ist schon bemerkbar und es ist nicht so, dass das Alter nur eine Freude ist", sagte Maar auf der Leipziger Buchmesse. Im nächsten Jahr wolle er gemeinsam mit seinem Enkel Hannes ein Bilderbuch zu dem Theaterstück "Opa Bär und die Menz" veröffentlichen. Darin wird die Krankheit Demenz thematisiert. Immer wieder werde Maar auch gefragt, wann ein neues Buch über das Sams erscheint. "Ich bekomme fast täglich Kinderbriefe mit der Frage ,Wann kommt ein neuer Sams-Band?'", sagte der Autor. Er denke aber, dass ein neuer Band "nun wirklich nicht sein muss".