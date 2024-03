Leyla Lahouar, 27, Beinahe-Dschungelkönigin, wechselt das Genre. Die Reality-Darstellerin soll im Mai in der Daily Soap "Unter uns", ebenfalls bei RTL, als Schauspielerin zu sehen sein. In einer Gastrolle spielt sie dem Sender zufolge eine wohlhabende Fitnessstudio-Kundin, für die Make-up, Styling und Schmuck beim Training extrem wichtig sind. Lahouar hatte Anfang Februar im Finale der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gegen No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska verloren. 2023 war sie eine der Kandidatinnen der Show "Der Bachelor", 2022 nahm sie bei "Ex on the Beach" teil. "Für mich fühlt sich das alles noch so unwahr an", wird Lahouar zu ihrem Karriereschritt zitiert. Sie habe "Unter uns" früher gemeinsam mit ihrer Mutter geschaut, die Vorabendserie sei Teil ihrer Kindheit. "Es wird witzig, aber auch spannend!"